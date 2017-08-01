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11:04 (мск), источник: Baikal-info.ru

Из спецшколы в Усольском районе сбежали почти все воспитанники, 15 уже нашли

Из учебно-воспитательного учреждения в посёлке Тельма Усольского района сбежал 21 воспитанник, об этом в полицию 31 августа 2017 года сообщило руководство спецшколы.

Как сообщает 1 августа пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, а течение нескольких часов 15 подростков в возрасте от 12 до 17 лет обнаружили сотрудники полиции в самой Тельме и в Усолье-Сибирском. Установлено, что ничего противоправного во время побега они не совершили. Плановая наполняемость спецшколы — 32 человека. В школу поступают по решению суда дети в возрасте c 11 до 18 лет, совершившие опасные деяния.

Для розыска воспитанников спецшколы было сформировано 25 поисковых групп. К розыску подключились коллеги из Иркутска, Ангарска, Черемхово, Зимы и Усть-Кута. Полицейские проверяли места возможного нахождения ребят, опрашивали родственников, друзей, знакомых. Большинство сбежавших раньше жили в Ангарске, Иркутске, Черемхово, Братске.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают розыск еще шести человек. Полиция просит граждан, обладающих какой-либо информацией, способной помочь в розыске воспитанников спецшколы, немедленно обращаться в дежурную часть МО МВД России «Усольский» или позвонить по телефонам: 8 (39543) 6−29−66 либо 02.

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