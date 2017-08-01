Из спецшколы в Усольском районе сбежали почти все воспитанники, 15 уже нашли

Как сообщает 1 августа пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, а течение нескольких часов 15 подростков в возрасте от 12 до 17 лет обнаружили сотрудники полиции в самой Тельме и в Усолье-Сибирском. Установлено, что ничего противоправного во время побега они не совершили. Плановая наполняемость спецшколы — 32 человека. В школу поступают по решению суда дети в возрасте c 11 до 18 лет, совершившие опасные деяния.