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11:02 (мск), источник: VLADNEWS

Очередной автомобиль сгорел в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

В Приморье сгорел автомобиль, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Тревожное сообщение поступило на пульт пожарной охраны поздно ночью, в 2:59. Звонивший сообщил о возгорании автомобиля в Уссурийске по улице Карбышева. Жильцы дома проснулись от громкого взрыва.

Спустя 10 минут пожарные прибыли на место происшествия и приступили к разведке. Горел автомобиль марки Honda Crossroad. К 3:32 огнеборцы полностью ликвидировали огонь. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Причины происшествия устанавливаются.

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