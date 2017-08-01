Крутая и безбашенная — знакомые о погибшей во Владивостоке звезде инстаграма Монике

Гибель мотоциклистки из Владивостока Ольги Прониной, более известной под псевдонимом Моника, вызвала большой общественный резонанс. В адрес женщины, любившей гонять на больших скоростях без должной экипировки, посыпалось много критики. В то же время те, кто хорошо знал Ольгу, называют ее по-хорошему сумасшедшим, высококлассным пилотом, который осознавал все риски. Знакомые владивостокской мото-звезды рассказали ИА PrimaMedia, какой она была в жизни, и как оказалась на трассе в роковое для нее время.