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10:59 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Крутая и безбашенная — знакомые о погибшей во Владивостоке звезде инстаграма Монике

В день трагедии Ольга просто хотела прокатиться на своем супербайке.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 1 августа, PrimaMedia.

Гибель мотоциклистки из Владивостока Ольги Прониной, более известной под псевдонимом Моника, вызвала большой общественный резонанс. В адрес женщины, любившей гонять на больших скоростях без должной экипировки, посыпалось много критики. В то же время те, кто хорошо знал Ольгу, называют ее по-хорошему сумасшедшим, высококлассным пилотом, который осознавал все риски. Знакомые владивостокской мото-звезды рассказали ИА PrimaMedia, какой она была в жизни, и как оказалась на трассе в роковое для нее время.

Ольга Пронина жила во Владивостоке и была хорошо известна в байкерской тусовке. В свои 40 она ездила на супербайке BMW S1000 RR — одном из лучших современных мотоциклов, стаж вождения мотоцикла составлял 21 год. За превышение скорости Ольгу неоднократно привлекали к административной ответственности.

Свои заезды на больших скоростях и трюки гонщица снимала на экшн-камеру, а затем публиковала в Instagram-аккаунте (на момент трагедии насчитывал 137 тысяч подписчиков). Судя по содержанию постов, женщине часто приходилось сталкиваться с критикой опасного хобби.

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