Крутая и безбашенная — знакомые о погибшей во Владивостоке звезде инстаграма Монике
В день трагедии Ольга просто хотела прокатиться на своем супербайке.
В день трагедии Ольга просто хотела прокатиться на своем супербайке.
Владивосток, 1 августа, PrimaMedia.
Гибель мотоциклистки из Владивостока Ольги Прониной, более известной под псевдонимом Моника, вызвала большой общественный резонанс. В адрес женщины, любившей гонять на больших скоростях без должной экипировки, посыпалось много критики. В то же время те, кто хорошо знал Ольгу, называют ее
Ольга Пронина жила во Владивостоке и была хорошо известна в байкерской тусовке. В свои 40 она ездила на супербайке BMW S1000 RR — одном из лучших современных мотоциклов, стаж вождения мотоцикла составлял 21 год. За превышение скорости Ольгу неоднократно привлекали к административной ответственности.
Свои заезды на больших скоростях и трюки гонщица снимала на