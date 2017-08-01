На Кубани экс-работника Росприроднадзора осудили за взятку в 200 тыс. рублей
На Кубани суд вынес приговор бывшему работнику Росприроднадзора, который за покровительство в работе предпринимателей требовал взятку в 200 тыс. рублей.
На Кубани суд вынес приговор бывшему работнику Росприроднадзора, который за покровительство в работе предпринимателей требовал взятку в 200 тыс. рублей.
Следствием и судом установлено, что 27 июля 2016 года к обвиняемому, который работал
«За оказание помощи и дальнейшее покровительство в работе предпринимателей Бочкин потребовал от женщины 200 тыс. рублей. Женщина согласилась, но о поступившем предложении сообщила в территориальный следственный отдел СК России», — сообщает
В августе заявительница вновь встретилась с работником Росприроднадзора и передала ему ранее обозначенную им сумму денег, после чего его дальнейшие действия пресекли.
Мужчину признали виновным в преступлении по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получении взятки в крупном размере). Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать соответствующие должности сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил.