Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев бьет тревогу: водная блокада Крыма уничтожает Украину - СМИ
Задувать свечи на торте оказалось небезопасным занятием
Эрдоган отреагировал на требование США объяснить сделку с РФ
В России упразднили понятие «дача»
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Умерла Жанна Моро
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
"Я забыла дома совесть": Блёданс вышла в свет без белья
СМИ о том, что хочет продать Киев ради кредита МВФ
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
"Теряющая разум сверхдержава" — Пушков осудил США
Глава Финляндии одёрнул прессу из-за темы о РФ
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
11:19 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани экс-работника Росприроднадзора осудили за взятку в 200 тыс. рублей

На Кубани суд вынес приговор бывшему работнику Росприроднадзора, который за покровительство в работе предпринимателей требовал взятку в 200 тыс. рублей.

Источник: ЮГА.ру

Следствием и судом установлено, что 27 июля 2016 года к обвиняемому, который работал специалистом-экспертом Темрюкского отдела по надзору на море Черноморо-Азовского морского управления Росприродназора, обратилась представитель двух бизнесменов. Женщина рассказала ему о том, что посторонние лица незаконно использовали территорию пляжа в станице Должанской и попросила привлечь нарушителей к административной ответственности.

«За оказание помощи и дальнейшее покровительство в работе предпринимателей Бочкин потребовал от женщины 200 тыс. рублей. Женщина согласилась, но о поступившем предложении сообщила в территориальный следственный отдел СК России», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В августе заявительница вновь встретилась с работником Росприроднадзора и передала ему ранее обозначенную им сумму денег, после чего его дальнейшие действия пресекли.

Мужчину признали виновным в преступлении по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получении взятки в крупном размере). Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать соответствующие должности сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Власти Крыма предупредили о мошенниках, взимающих курортный сбор
МИД Германии: Трамп будет обсуждать с ЕС новые санкции против РФ
В Сирии сообщили о гибели 60 человек при ударе ВВС коалиции США
Табачные компании предложили ввести минимальную цену на сигареты
США разместят в Южной Корее 12 истребителей в ответ на пуск КНДР
Подвергшегося критике за портрет Лаврова пилота пригласили в РФ
WP раскрыла автора «ложного заявления» Трампа-младшего
Губернатор Сахалина предложил ввести безвизовый режим с Японией
Спорт
И все — за одного: «Спартак» отменяет кризис Слухи о кризисе "Спартака" оказались сильно преувеличены
Авто
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер Российский офис китайской компании Lifan Motors заявил, что осенью 2017 года на российский рынок выйдет модель Myway
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
На крупного московского застройщика завели уголовное дело
В России упразднили понятие «дача»
«Розовую» ветку метро в Москве запустят в конце 2018 года
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь