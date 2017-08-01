На Кубани экс-работника Росприроднадзора осудили за взятку в 200 тыс. рублей

Источник: ЮГА.ру

Следствием и судом установлено, что 27 июля 2016 года к обвиняемому, который работал специалистом-экспертом Темрюкского отдела по надзору на море Черноморо-Азовского морского управления Росприродназора, обратилась представитель двух бизнесменов. Женщина рассказала ему о том, что посторонние лица незаконно использовали территорию пляжа в станице Должанской и попросила привлечь нарушителей к административной ответственности.

«За оказание помощи и дальнейшее покровительство в работе предпринимателей Бочкин потребовал от женщины 200 тыс. рублей. Женщина согласилась, но о поступившем предложении сообщила в территориальный следственный отдел СК России», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В августе заявительница вновь встретилась с работником Росприроднадзора и передала ему ранее обозначенную им сумму денег, после чего его дальнейшие действия пресекли.