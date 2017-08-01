Гроза обесточила 61 населенный пункт Брестской области

Грозовой фронт сместился на территорию региона во второй половине дня 31 июля. Основной удар стихии пришелся на вечер. Первые сообщения об отключениях электроэнергии стали поступать диспетчерам примерно в 20.30. Всего в результате непогоды оказались обесточенными 180 трансформаторных подстанций, 61 населенный пункт, 11 молочно-товарных ферм, два зерносушильных комплекса. Перебои в электроснабжении наблюдались в Барановичском, Ганцевичском, Ляховичском, Пинском, Дрогичинском, Каменецком и Пружанском районах.

Для устранения последствий разгула стихии были задействованы все имеющиеся силы энергетиков. Практически все неполадки удалось ликвидировать за ночь. В настоящее время восстановительные работы продолжаются, без света пока остаются три деревни. Так, в Дрогичинском районе молния вывела из строя трансформаторную подстанцию. Проводится ее замена. В Пружанском районе в лесном массиве оказались поврежденными две линии электропередачи. Специалисты планирую вернуть свет в пострадавшие населенные пункты к 15.00.