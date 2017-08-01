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10:42 (мск), источник: БЕЛТА

Гроза обесточила 61 населенный пункт Брестской области

1 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области гроза обесточила 61 населенный пункт, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП «Брестэнерго».

Источник: БЕЛТА

Грозовой фронт сместился на территорию региона во второй половине дня 31 июля. Основной удар стихии пришелся на вечер. Первые сообщения об отключениях электроэнергии стали поступать диспетчерам примерно в 20.30. Всего в результате непогоды оказались обесточенными 180 трансформаторных подстанций, 61 населенный пункт, 11 молочно-товарных ферм, два зерносушильных комплекса. Перебои в электроснабжении наблюдались в Барановичском, Ганцевичском, Ляховичском, Пинском, Дрогичинском, Каменецком и Пружанском районах.

Для устранения последствий разгула стихии были задействованы все имеющиеся силы энергетиков. Практически все неполадки удалось ликвидировать за ночь. В настоящее время восстановительные работы продолжаются, без света пока остаются три деревни. Так, в Дрогичинском районе молния вывела из строя трансформаторную подстанцию. Проводится ее замена. В Пружанском районе в лесном массиве оказались поврежденными две линии электропередачи. Специалисты планирую вернуть свет в пострадавшие населенные пункты к 15.00.

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