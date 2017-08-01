В Кировском районе в Казанке утонул 46-летний мужчина
(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Кировском районе Казани в реке утонул 46-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Кировском районе Казани в реке утонул 46-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сообщение об этом поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне вечером.
Трагедия произошла на несанкционированном пляже по улице Несмелова. Прибывшие на место водолазы отыскали тело в 15 метрах от берега, доставили на берег и передали полицейским.