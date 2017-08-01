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11:00 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Кировском районе в Казанке утонул 46-летний мужчина

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Кировском районе Казани в реке утонул 46-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об этом поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне вечером.

Трагедия произошла на несанкционированном пляже по улице Несмелова. Прибывшие на место водолазы отыскали тело в 15 метрах от берега, доставили на берег и передали полицейским.

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