В Челнах из-за задымления в ТЦ «Парус» эвакуированы 20 человек
(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Челнах в ТЦ «Парус» произошло задымление, 20 человек персонала эвакуированы, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Челнах в ТЦ «Парус» произошло задымление, 20 человек персонала эвакуированы, сообщили ИА «Татар-информ» в
Информация об инциденте в Новом городе поступила на единый номер вызова экстренных служб 112 утром.
Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что на цокольном этаже торгового центра происходит сильное задымление.
На месте работают сотрудники Набережночелнинского ПСГ. По предварительной версии, причиной задымления стало короткое замыкание электроплиты. Возгорания не произошло.