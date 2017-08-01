В Ростове в ДТП пострадали три человека
Три человека пострадали в результате ДТП, которое произошло вечером 31 июля в Ростове, сообщили «Городскому репортеру» в
Три человека пострадали в результате ДТП, которое произошло вечером 31 июля в Ростове, сообщили «Городскому репортеру» в
Авария случилась в районе дома 96/1 по улице 2-й Краснодарской в 20:50.
По предварительной информации, водитель Daewoo Nexia при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю Renault Sandero, произошло столкновение.
В результате ДТП пострадали оба водителя, а также 17-летний пассажир Renault.