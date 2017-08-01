Скорость ветра в Ошмянах 31 июля достигала 24 м/с

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По ее словам, днем 31 июля на большей части территорий Витебской, Брестской, Гродненской областей и в Минском регионе, за исключением восточных районов, отмечалась активная грозовая деятельность. Прошли дожди, ливни. Местами при грозах отмечалось шквалистое усиление ветра. Так, в Ошмянах порывы достигали 24 м/с, в Пружанах, Новогрудке, Докшицах и Верхнедвинске — 18 м/с, в Шарковщине и Столбцах — 15 м/с.

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Максимальное количество осадков отмечено в районе метеостанции Пружан — 18 мм осадков (21% от месячной нормы). Кроме того, в Пружанах выпал град диаметром 2 мм.

«Активная грозовая деятельность развивалась под влиянием атмосферного фронта, который разделял контрастные воздушные массы. В Пружанах максимальная температура составляла 31,9 градуса, и во второй половине дня на жару начал надвигаться холодный фронт. Вследствие этого отмечалось активное развитие кучево-дождевой облачности», — пояснила Светлана Рыбакова.

Сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется переменных направлений 2−7 м/с. Дневная температура составит 24−29 градусов тепла, по южной части республики будет плюс 30−34.