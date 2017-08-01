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10:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области в озере Напольное нашли тело женщины

Криминалисты не обнаружили следов насильственной смерти.

Тело женщины нашли в камышах в озере Напольное под селом Ступино Рамонского района во вторник, 1 августа. Утонувшую в 07:20 обнаружила местная жительница, которая выгуливала собаку у водоема. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в районной Единой дежурно-диспетчерской службе.

Погибшую достали из озера. Криминалисты осмотрели тело и не обнаружили следов насильственной смерти. Местные жители опознали женщину. Ей оказалась воронежская дачница в возрасте за 70 лет. Каждое утро она приходила купаться на озеро и подолгу плавала. Тело отправили в Воронеж на судмедэкспертизу, которая установит причину смерти.

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