В Воронежской области в озере Напольное нашли тело женщины

Тело женщины нашли в камышах в озере Напольное под селом Ступино Рамонского района во вторник, 1 августа. Утонувшую в 07:20 обнаружила местная жительница, которая выгуливала собаку у водоема. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в районной Единой дежурно-диспетчерской службе.

Погибшую достали из озера. Криминалисты осмотрели тело и не обнаружили следов насильственной смерти. Местные жители опознали женщину. Ей оказалась воронежская дачница в возрасте за 70 лет. Каждое утро она приходила купаться на озеро и подолгу плавала. Тело отправили в Воронеж на судмедэкспертизу, которая установит причину смерти.