В Сирии сообщили о гибели 60 человек при ударе коалиции во главе с США

По его данным, воздушная атака была совершена в нескольких районах провинции Дейр-эз-Зор.

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Других деталей пока нет.

30 июля SANA сообщало о шести жертвах бомбардировки коалиции. Отмечалось, что ВВС атаковали позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), однако удар пришелся по больнице Аиша и спортивному клубу в провинции Дейр-эз-Зор.

Агентство отмечало, что данный авианалет в этой провинции, в результате которого погибли гражданские лица, стал четвертым за месяц.

В июне самолеты возглавляемого Соединенными Штатами объединения нанесли три удара по городу Аль-Маядин и деревне Эд-Даблян. По данным SANA, погибли 90 сирийцев.