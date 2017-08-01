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11:03 (мск), источник: Lenta.Ru

В Сирии сообщили о гибели 60 человек при ударе коалиции во главе с США

В Сирии при ударе международной коалиции во главе с США погибли 60 мирных жителей. Об этом во вторник, 1 августа, сообщило сирийское информагентство SANA.

По его данным, воздушная атака была совершена в нескольких районах провинции Дейр-эз-Зор.

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Других деталей пока нет.

30 июля SANA сообщало о шести жертвах бомбардировки коалиции. Отмечалось, что ВВС атаковали позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), однако удар пришелся по больнице Аиша и спортивному клубу в провинции Дейр-эз-Зор.

Агентство отмечало, что данный авианалет в этой провинции, в результате которого погибли гражданские лица, стал четвертым за месяц.

В июне самолеты возглавляемого Соединенными Штатами объединения нанесли три удара по городу Аль-Маядин и деревне Эд-Даблян. По данным SANA, погибли 90 сирийцев.

Коалиция борется с террористами в Сирии без разрешения властей Арабской Республики с 2014 года.

Комментарии
1
Сергей Костенко
Коалиции всё равно - сколько ещё людей погибнет ради демократии...
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