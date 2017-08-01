В Сирии сообщили о гибели 60 человек при ударе коалиции во главе с США
В Сирии при ударе международной коалиции во главе с США погибли 60 мирных жителей. Об этом во вторник, 1 августа, сообщило сирийское информагентство SANA.
В Сирии при ударе международной коалиции во главе с США погибли 60 мирных жителей. Об этом во вторник, 1 августа, сообщило сирийское информагентство SANA.
По его данным, воздушная атака была совершена в нескольких районах провинции
Других деталей пока нет.
30 июля SANA сообщало о шести жертвах бомбардировки коалиции. Отмечалось, что ВВС атаковали позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), однако удар пришелся по больнице Аиша и спортивному клубу в провинции
Агентство отмечало, что данный авианалет в этой провинции, в результате которого погибли гражданские лица, стал четвертым за месяц.
В июне самолеты возглавляемого Соединенными Штатами объединения нанесли три удара по городу
Коалиция борется с террористами в Сирии без разрешения властей Арабской Республики с 2014 года.