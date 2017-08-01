Среди жителей Красноярского края чаще всего болеют ВИЧ люди старше 30 лет

В Красноярском крае чаще всего болеют ВИЧ люди старше 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

В Ведомстве напомнили, что на ЖД-вокзале в Красноярске сегодня последний день стоит специальный вагон, в котором можно бесплатно и быстро пройти текст на ВИЧ-инфекцию. Он стартовал с Владивостока, и едет через всю страну.