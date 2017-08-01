Среди жителей Красноярского края чаще всего болеют ВИЧ люди старше 30 лет
В целом наблюдается тенденция на снижение заболеваемости.
В целом наблюдается тенденция на снижение заболеваемости.
В Красноярском крае чаще всего болеют ВИЧ люди старше 30 лет. Об этом сообщили в
В Ведомстве напомнили, что на
Также специалисты отметили в Красноярском крае тенденцию на снижение заболеваемости ВИЧ. Среди заболевших преобладают лица старше 30 лет. К слову, шанс заразиться инфекцией увеличивается при незащищенном половом контакте.