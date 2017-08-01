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11:05 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Двух наркодиллеров задержали в Новосибирске

Двух молодых людей, подозреваемых в сбыте наркотиков в особо крупном размере, задержали сотрудники УНК, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Двух наркодиллеров задержали в Новосибирске, заявили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Двое «закладчиков» в возрасте 21 и 23 лет покупали наркотические вещества оптовыми партиями, фасовали их и перепродавали. У подозреваемых изъяли 4 вида наркотиков. .

Сотрудники полиции обнаружили 56 закладок. Всего у мужчин найдено 200 грамм наркотических веществ. По результатам экспертизы, молодые люди продавали гашиш, мефедрон, амфетамин и экстази.

Сейчас сотрудники полиции пытаются установить каналы поставки наркотиков на территорию региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается.

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