Двух наркодиллеров задержали в Новосибирске
Двух молодых людей, подозреваемых в сбыте наркотиков в особо крупном размере, задержали сотрудники УНК, сообщили в
Двух молодых людей, подозреваемых в сбыте наркотиков в особо крупном размере, задержали сотрудники УНК, сообщили в
Двух наркодиллеров задержали в Новосибирске, заявили в
Двое «закладчиков» в возрасте 21 и 23 лет покупали наркотические вещества оптовыми партиями, фасовали их и перепродавали. У подозреваемых изъяли 4 вида наркотиков. .
Сотрудники полиции обнаружили 56 закладок. Всего у мужчин найдено 200 грамм наркотических веществ. По результатам экспертизы, молодые люди продавали гашиш, мефедрон, амфетамин и экстази.
Сейчас сотрудники полиции пытаются установить каналы поставки наркотиков на территорию региона.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Расследование продолжается.