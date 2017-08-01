Житель Екатеринбурга ограбил 88-летнюю женщину в Пермском крае
Подозреваемый задержан.
Подозреваемый задержан.
В Чайковском полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в грабеже. Мужчина напал на 88-летнюю женщину в подъезде.
Пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что нападавший вырвал у неё из рук пакет с продуктами и кошельком. В сумке было две тысячи рублей.
«Опросив потерпевшую, свидетелей и очевидцев, полицейские немедленно приступили к поиску неизвестного мужчины, совершившего преступление в отношении 88- летней гражданки. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело», — сообщили в
Стражи порядка по «горячим следам» задержали подозреваемого 37-летнего жителя Екатеринбурга. Мужчина уже был судим за кражи.
Задержанный признался, что напал на бабушку