Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев бьет тревогу: водная блокада Крыма уничтожает Украину - СМИ
Задувать свечи на торте оказалось небезопасным занятием
Британский пранкер разыграл окружение Дональда Трампа
В России изменят закон «О теплоснабжении»
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
Гендерный разрыв по-японскиЯпонских женщин ограничивает высокая эффективность труда в стране
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы
От Зуевой до Боярской: 6 страстных кинопартнерш Максима Матвеева
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
"Я забыла дома совесть": Блёданс вышла в свет без белья
СМИ о том, что хочет продать Киев ради кредита МВФ
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
"Теряющая разум сверхдержава" — Пушков осудил США
Глава Финляндии одёрнул прессу из-за темы о РФ
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
11:06 (мск), источник: АиФ Прикамье

Житель Екатеринбурга ограбил 88-летнюю женщину в Пермском крае

Подозреваемый задержан.

В Чайковском полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в грабеже. Мужчина напал на 88-летнюю женщину в подъезде.

Пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что нападавший вырвал у неё из рук пакет с продуктами и кошельком. В сумке было две тысячи рублей.

«Опросив потерпевшую, свидетелей и очевидцев, полицейские немедленно приступили к поиску неизвестного мужчины, совершившего преступление в отношении 88- летней гражданки. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Стражи порядка по «горячим следам» задержали подозреваемого 37-летнего жителя Екатеринбурга. Мужчина уже был судим за кражи.

Задержанный признался, что напал на бабушку из-за того, что у него не хватало денег на бутылку.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Лучше пить водку, чем пиво». Фитнес-тренер о здоровом питании и спортивной форме
МИД Германии: Трамп будет обсуждать с ЕС новые санкции против РФ
В Сирии сообщили о гибели 60 человек при ударе ВВС коалиции США
Табачные компании предложили ввести минимальную цену на сигареты
США разместят в Южной Корее 12 истребителей в ответ на пуск КНДР
Подвергшегося критике за портрет Лаврова пилота пригласили в РФ
WP раскрыла автора «ложного заявления» Трампа-младшего
Губернатор Сахалина предложил ввести безвизовый режим с Японией
Спорт
И все — за одного: «Спартак» отменяет кризис Слухи о кризисе "Спартака" оказались сильно преувеличены
Авто
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер Российский офис китайской компании Lifan Motors заявил, что осенью 2017 года на российский рынок выйдет модель Myway
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
На крупного московского застройщика завели уголовное дело
В России упразднили понятие «дача»
«Розовую» ветку метро в Москве запустят в конце 2018 года
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь