Житель Екатеринбурга ограбил 88-летнюю женщину в Пермском крае

В Чайковском полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в грабеже. Мужчина напал на 88-летнюю женщину в подъезде.

Пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что нападавший вырвал у неё из рук пакет с продуктами и кошельком. В сумке было две тысячи рублей.

«Опросив потерпевшую, свидетелей и очевидцев, полицейские немедленно приступили к поиску неизвестного мужчины, совершившего преступление в отношении 88- летней гражданки. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Стражи порядка по «горячим следам» задержали подозреваемого 37-летнего жителя Екатеринбурга. Мужчина уже был судим за кражи.