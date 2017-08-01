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10:56 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове перевернувшаяся лодка с детьми едва не привела к трагедии

Инцидент произошел в селе Чобручи, где подростки решили охладиться в жаркий день поездкой на катамаране.

Источник: Actualitati.md

На расстоянии около 35 метров от берега, лодка перевернулась, и дети оказались в воде.

К счастью, опасную для жизни детей ситуацию заметил дежурящий полицейский. Дети и лодка были доставлена на сушу.

Никому из детей не понадобилась медицинская помощь.

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