В Молдове перевернувшаяся лодка с детьми едва не привела к трагедии
Инцидент произошел в селе Чобручи, где подростки решили охладиться в жаркий день поездкой на катамаране.
Инцидент произошел в селе Чобручи, где подростки решили охладиться в жаркий день поездкой на катамаране.
На расстоянии около 35 метров от берега, лодка перевернулась, и дети оказались в воде.
К счастью, опасную для жизни детей ситуацию заметил дежурящий полицейский. Дети и лодка были доставлена на сушу.
Никому из детей не понадобилась медицинская помощь.