На юго-западе Екатеринбурга нашли труп девочки-подростка
Она оставила записку.
Она оставила записку.
Вечером 31 июля 2017 года под окнами девятиэтажки на Амундсена нашли тело
«Несовершеннолетняя девушка оставила предсмертную записку. Сейчас выясняются обстоятельства, которые привели к этому поступку. Отмечу, что гибель девочки и молодого человека, который выпал из окна на улице 8 Марта, никак не связаны между собой. Погибшие не были знакомы. Обе смерти не носят криминальный характер», — сообщил «Уралинформбюро» официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Следует напомнить, что труп 23-летнего молодого человека нашли в ночь на 1 августа 2017 года. Он выпал из окна многоэтажки.