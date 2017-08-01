На юго-западе Екатеринбурга нашли труп девочки-подростка

«Несовершеннолетняя девушка оставила предсмертную записку. Сейчас выясняются обстоятельства, которые привели к этому поступку. Отмечу, что гибель девочки и молодого человека, который выпал из окна на улице 8 Марта, никак не связаны между собой. Погибшие не были знакомы. Обе смерти не носят криминальный характер», — сообщил «Уралинформбюро» официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.