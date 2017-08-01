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11:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На юго-западе Екатеринбурга нашли труп девочки-подростка

Она оставила записку.

Вечером 31 июля 2017 года под окнами девятиэтажки на Амундсена нашли тело девочки-подростка.

«Несовершеннолетняя девушка оставила предсмертную записку. Сейчас выясняются обстоятельства, которые привели к этому поступку. Отмечу, что гибель девочки и молодого человека, который выпал из окна на улице 8 Марта, никак не связаны между собой. Погибшие не были знакомы. Обе смерти не носят криминальный характер», — сообщил «Уралинформбюро» официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Следует напомнить, что труп 23-летнего молодого человека нашли в ночь на 1 августа 2017 года. Он выпал из окна многоэтажки.

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