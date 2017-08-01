Спасатели ищут в Сочи трех пропавших людей

Источник: Вести Сочи

По словам очевидцев, мужчина бросился на помощь тонувшему пожилому человеку, причем последний в итоге смог выплыть.

Спасатели МЧС обследуют акваторию и береговую полосу между поселками Головинка и Лазаревское. Найти пропавшего пока не удалось.

Кроме того, сотрудники ЮРПСО ищут в морской акватории моря другого мужчину — жителя Амурской области. Очевидцы видели, как вчера на пляже «Ривьера» он ушел купаться и не вернулся, на берегу остались личные вещи и одежда. Накануне спасатели вели водолазный поиск, но безрезультатно. Сегодня работы продолжаются.