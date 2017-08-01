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11:42 (мск), источник: Вести Сочи

Спасатели ищут в Сочи трех пропавших людей

1 августа продолжаются поиски мужчины, который два дня назад пропал в морской акватории, в районе устья реки Шахе.

Источник: Вести Сочи

По словам очевидцев, мужчина бросился на помощь тонувшему пожилому человеку, причем последний в итоге смог выплыть.

Спасатели МЧС обследуют акваторию и береговую полосу между поселками Головинка и Лазаревское. Найти пропавшего пока не удалось.

Кроме того, сотрудники ЮРПСО ищут в морской акватории моря другого мужчину — жителя Амурской области. Очевидцы видели, как вчера на пляже «Ривьера» он ушел купаться и не вернулся, на берегу остались личные вещи и одежда. Накануне спасатели вели водолазный поиск, но безрезультатно. Сегодня работы продолжаются.

Ищут спасатели не только в море, но и на суше. Так, этим утром поступила информация, что в лесу неподалеку от поселка Марьино потерялась женщина. Местная жительница 1978 г. р. ушла за грибами не вернулась. Родственники и жители поселка пытались найти ее самостоятельно, но безуспешно. Сейчас к поискам привлечены 8 спасателей, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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