Студенты из Астаны погибли в ДТП в Акмолинской области
На трассе Алматы — Екатеринбург автомобиль с парнями наехал на бордюр и опрокинулся.
На трассе Алматы — Екатеринбург автомобиль с парнями наехал на бордюр и опрокинулся.
АСТАНА, 1 авг — Sputnik. В Акмолинской области студенты столичного вуза попали в ДТП, двое погибли, сообщили Sputnik Казахстан в
Авария произошла утром 31 июля в одном километре от села Жалтырь Астраханского района, на автодороге Алматы — Екатеринбург. Водитель автомобиля
В результате ДТП 20-летний водитель и 20-летний пассажир скончались. Второй пассажир был госпитализирован в Астраханскую ЦРБ с травмами.
По факту возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы. Все находившиеся в машине Mercedes — жители столицы, учащиеся 2-го курса одного из вузов.