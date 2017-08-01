Студенты из Астаны погибли в ДТП в Акмолинской области

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 1 авг — Sputnik. В Акмолинской области студенты столичного вуза попали в ДТП, двое погибли, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе департамента внутренних дел.

Читайте также Известный казахстанский художник утонул в Алматинской области

Авария произошла утром 31 июля в одном километре от села Жалтырь Астраханского района, на автодороге Алматы — Екатеринбург. Водитель автомобиля Mercedes-Benz, направляясь из Астаны в Атбасар, совершил наезд на бордюр и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП 20-летний водитель и 20-летний пассажир скончались. Второй пассажир был госпитализирован в Астраханскую ЦРБ с травмами.