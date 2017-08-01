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12:13 (мск), источник: Sputniknews.kz

Студенты из Астаны погибли в ДТП в Акмолинской области

На трассе Алматы — Екатеринбург автомобиль с парнями наехал на бордюр и опрокинулся.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 1 авг — Sputnik. В Акмолинской области студенты столичного вуза попали в ДТП, двое погибли, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе департамента внутренних дел.

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Авария произошла утром 31 июля в одном километре от села Жалтырь Астраханского района, на автодороге Алматы — Екатеринбург. Водитель автомобиля Mercedes-Benz, направляясь из Астаны в Атбасар, совершил наезд на бордюр и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП 20-летний водитель и 20-летний пассажир скончались. Второй пассажир был госпитализирован в Астраханскую ЦРБ с травмами.

По факту возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы. Все находившиеся в машине Mercedes — жители столицы, учащиеся 2-го курса одного из вузов.

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