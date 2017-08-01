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12:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-сотрудницу Ростовской таможни осудили за мошенничество с использованием служебного положения

Вынесен обвинительный приговор в отношении бывшей сотрудницы Азовского таможенного поста Ростовской таможни.

Как сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, ее обвиняют мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Она являлась главным государственным таможенным инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля Азовского таможенного поста. Суд установил, что из корыстных побуждений женщина сообщала сотруднику коммерческой организации заведомо ложные сведения о том, что может помочь ему в ускорении процесса оформления таможенных деклараций. За это в течение 2016 года она регулярно получала деньги на банковскую карту своей матери. Суд оштрафовал бывшую сотрудницу таможни на 250 тыс. руб.

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