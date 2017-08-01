Экс-сотрудницу Ростовской таможни осудили за мошенничество с использованием служебного положения

Она являлась главным государственным таможенным инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля Азовского таможенного поста. Суд установил, что из корыстных побуждений женщина сообщала сотруднику коммерческой организации заведомо ложные сведения о том, что может помочь ему в ускорении процесса оформления таможенных деклараций. За это в течение 2016 года она регулярно получала деньги на банковскую карту своей матери. Суд оштрафовал бывшую сотрудницу таможни на 250 тыс. руб.