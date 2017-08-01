Автомобиль сбил двух девушек в Шахунье Нижегородской области 31 июля
Автомобиль сбил двух девушек в Шахунье Нижегородской области 31 июля 2017 года.
Автомобиль сбил двух девушек в Шахунье Нижегородской области 31 июля 2017 года.
Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону. ДТП произошло в 21:10 на ул. Гагарина, 3.
Согласно информации, 26-летний водитель автомобиля «Тойота» совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть перед близко идущим транспортом в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП