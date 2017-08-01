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11:29 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Автомобиль сбил двух девушек в Шахунье Нижегородской области 31 июля

Автомобиль сбил двух девушек в Шахунье Нижегородской области 31 июля 2017 года.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону. ДТП произошло в 21:10 на ул. Гагарина, 3.

Согласно информации, 26-летний водитель автомобиля «Тойота» совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть перед близко идущим транспортом в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП девушки-пешеходы 17 и 14 лет были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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