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15:20 (мск), источник: ИА Татар-информ

Военный комиссар РТ: Выпавший из вагона в Чите призывник находится в удовлетворительном состоянии

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Призывник из Татарстана, выпавший из вагона в Чите, находится в удовлетворительном состоянии, угрозы его жизни нет. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ заявил военный комиссар Татарстана Сергей Погодин.

Источник: ИА Татар-информ

«К сожалению, такая беда произошла. Сейчас этот призывник находится в читинском военном госпитале, его состояние удовлетворительное, он самостоятельно передвигается. Рядом с ним находится мама, мы с ней находимся на связи. Мы оказали ей финансовую помощь, я также держу связь с начальником госпиталя. Возможен вариант перевода этого молодого человека в Москву или Татарстан после того, как он будет готов к переезду. После того, как парень вылечится, он будет комиссован. В настоящий момент расследование проводит местная военная прокуратура. После того, как расследование будет завершено, мы узнаем об этом», — заявил Погодин.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 4 июня 2017 года в военный комиссариат Республики Татарстан поступила информация о том, что в пути следования воинского эшелона до железнодорожной станции Уссурийска призывник из Татарстана выпрыгнул из вагона.

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