Военный комиссар РТ: Выпавший из вагона в Чите призывник находится в удовлетворительном состоянии

«К сожалению, такая беда произошла. Сейчас этот призывник находится в читинском военном госпитале, его состояние удовлетворительное, он самостоятельно передвигается. Рядом с ним находится мама, мы с ней находимся на связи. Мы оказали ей финансовую помощь, я также держу связь с начальником госпиталя. Возможен вариант перевода этого молодого человека в Москву или Татарстан после того, как он будет готов к переезду. После того, как парень вылечится, он будет комиссован. В настоящий момент расследование проводит местная военная прокуратура. После того, как расследование будет завершено, мы узнаем об этом», — заявил Погодин.