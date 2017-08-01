Под Феодосией столкнулись два грузовика: пострадал водитель
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости (Крым). За один день в Крыму произошло два ДТП, в одном случае в аварию попали легковые автомобили, во втором — грузовые. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости (Крым). За один день в Крыму произошло два ДТП, в одном случае в аварию попали легковые автомобили, во втором — грузовые. Об этом сообщает
Так, в понедельник днем в районе железнодорожного переезда в пос. Приморский (Феодосия) столкнулись два грузовых автомобиля. При этом пострадал один из водителей. Его эвакуировала скорая медицинская помощь.
Кроме того, утром в понедельник в Евпатории в аварию попали легковые автомобили Volkswagen Passat и ВАЗ-2102. В аварии также пострадал человек, который смог самостоятельно выбраться из деформированной машины до приезда спасателей. Сотрудники МЧС же обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия.
Причины ДТП установят эксперты.