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11:41 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже из цеха изъяли почти 6000 литров поддельного алкоголя

Мужчинам, организовавшим незаконный бизнес, грозит до 4 лет колонии.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже следователи МВД направили в суд уголовное дело в отношении двух мужчин 25 и 28 лет. Их обвиняют в производстве и продаже алкоголя под чужим товарным знаком.

По данным полиции, подозреваемые в цехе организовали производство слабоалкогольных напитков. Их они решили выпускать под чужим брендом.

«Из здания цеха изъяли 5790 литров готовой к реализации слабоалкогольной продукции, 770 литров пищевого спирта, 550 килограмм ароматизаторов и пищевых добавок», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Теперь дело рассмотрит суд. Мужчинам грозит до 4 лет колонии.

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