В Воронеже из цеха изъяли почти 6000 литров поддельного алкоголя

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже следователи МВД направили в суд уголовное дело в отношении двух мужчин 25 и 28 лет. Их обвиняют в производстве и продаже алкоголя под чужим товарным знаком.

По данным полиции, подозреваемые в цехе организовали производство слабоалкогольных напитков. Их они решили выпускать под чужим брендом.