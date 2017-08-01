В Воронеже из цеха изъяли почти 6000 литров поддельного алкоголя
Мужчинам, организовавшим незаконный бизнес, грозит до 4 лет колонии.
Мужчинам, организовавшим незаконный бизнес, грозит до 4 лет колонии.
В Воронеже следователи МВД направили в суд уголовное дело в отношении двух мужчин 25 и 28 лет. Их обвиняют в производстве и продаже алкоголя под чужим товарным знаком.
По данным полиции, подозреваемые в цехе организовали производство слабоалкогольных напитков. Их они решили выпускать под чужим брендом.
«Из здания цеха изъяли 5790 литров готовой к реализации слабоалкогольной продукции, 770 литров пищевого спирта, 550 килограмм ароматизаторов и пищевых добавок», — рассказали в
Теперь дело рассмотрит суд. Мужчинам грозит до 4 лет колонии.