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11:42 (мск), источник: Volga News

В Самаре таксист въехал в бетонное крыльцо

В понедельник, 31 июля, в 14:00 в Куйбышевском районе Самары водитель такси Renault Logan въехал в бетонное крыльцо здания, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, 54-летний водитель, ехавший по Самарскому шоссе со стороны ул. Заставной в направлении ул. Белорусской, не справившись с рулевым управлением сначала допустил наезд на бетонное крыльцо здания, а затем на припаркованную машину.

В результате ДТП водитель такси и его 34-летняя пассажирка получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в одну из городских больниц, где врачи приняли решение о госпитализации.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии таксист находился в трезвом состоянии.

Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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