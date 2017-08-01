Витебский ОМОН перебросили в Оршу, чтобы обезвредить злоумышленника
Подозреваемый в покушении на убийство женщины задержан, у него изъято ружье, патрон уже был в патроннике.
Подозреваемый в покушении на убийство женщины задержан, у него изъято ружье, патрон уже был в патроннике.
МИНСК, 1 авг — Sputnik. Сотрудники витебского ОМОНа обезвредили вооруженного злоумышленника, стрелявшего в женщину в Оршанском районе, сообщили Sputnik во вторник в
30 июля около 8:00 в Оршанский РОВД из Центральной горбольницы Орши поступило сообщение, что к ним со сквозным огнестрельным ранением в область грудной клетки доставлена женщина 1975 года рождения. В нее стреляли в квартире, она жительница городского поселка Болбасово.
«Выбывшая на место происшествия оперативная группа установила, что огнестрельное ранение женщине причинил ее знакомый, неработающий мужчина 1973 года рождения. Он стрелял в нее в подъезде, после чего скрылся», — сообщили в УВД.
Личный состав Оршанского отдела внутренних дел, а также пяти прилегающих районов области был поднят по тревоге, был введен спецплан для задержания вооруженного преступника злоумышленника, в Оршу выбыли опытные сотрудники уголовного розыска УВД Витебской области, а также бойцы ОМОНа из Витебска.
Розыск вооруженного ружьем подозреваемого продолжался почти двое суток, были «отработаны» рейсовые автобусы, проведены обыски по месту жительства подозреваемого, его знакомых и родственников, а также в местах его возможного появления, была ориентирована общественность, сказали в УВД.
По словам собеседников Sputnik, около 21:00 31 июля в милицию позвонил местный житель, который сообщил, что видел разыскиваемого с оружием, направляющегося на остановочный пункт
«Территория остановочного пункта была оцеплена сотрудниками милиции. Подозреваемый был оттеснен на безопасное расстояние от
По словам собеседников агентства, на неоднократные требования сдать оружие мужчина не реагировал, размахивал ружьем, направляя его в разные стороны. На место происшествия прибыли бойцы ОМОНа, которые задержали подозреваемого на остановочном пункте, рассказали в управлении.
«Предварительно установлено, что мужчина в момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянении, ружье было заряжено — патрон находился в патроннике», — сказали в УВД.