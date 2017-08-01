Витебский ОМОН перебросили в Оршу, чтобы обезвредить злоумышленника

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МИНСК, 1 авг — Sputnik. Сотрудники витебского ОМОНа обезвредили вооруженного злоумышленника, стрелявшего в женщину в Оршанском районе, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе УВД Витебской области.

30 июля около 8:00 в Оршанский РОВД из Центральной горбольницы Орши поступило сообщение, что к ним со сквозным огнестрельным ранением в область грудной клетки доставлена женщина 1975 года рождения. В нее стреляли в квартире, она жительница городского поселка Болбасово.

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«Выбывшая на место происшествия оперативная группа установила, что огнестрельное ранение женщине причинил ее знакомый, неработающий мужчина 1973 года рождения. Он стрелял в нее в подъезде, после чего скрылся», — сообщили в УВД.

Личный состав Оршанского отдела внутренних дел, а также пяти прилегающих районов области был поднят по тревоге, был введен спецплан для задержания вооруженного преступника злоумышленника, в Оршу выбыли опытные сотрудники уголовного розыска УВД Витебской области, а также бойцы ОМОНа из Витебска.

Розыск вооруженного ружьем подозреваемого продолжался почти двое суток, были «отработаны» рейсовые автобусы, проведены обыски по месту жительства подозреваемого, его знакомых и родственников, а также в местах его возможного появления, была ориентирована общественность, сказали в УВД.

По словам собеседников Sputnik, около 21:00 31 июля в милицию позвонил местный житель, который сообщил, что видел разыскиваемого с оружием, направляющегося на остановочный пункт дизель-поезда «Звездный».

«Территория остановочного пункта была оцеплена сотрудниками милиции. Подозреваемый был оттеснен на безопасное расстояние от дизель-поезда, совершавшего остановку в это время», — рассказали в УВД.

По словам собеседников агентства, на неоднократные требования сдать оружие мужчина не реагировал, размахивал ружьем, направляя его в разные стороны. На место происшествия прибыли бойцы ОМОНа, которые задержали подозреваемого на остановочном пункте, рассказали в управлении.