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11:52 (мск), источник: Губерния онлайн

«Тойота» хабаровчанина застряла на рельсах, а затем врезалась в дерево

Похоже, водитель слишком энергично пытался съехать с путей.

Источник: Губерния онлайн

У здания Хабаровского университета экономики и права «Тойота Чайзер» врезалась в дерево, сообщает портал «Губерния». Водитель ударился головой, скорую помощь ему вызвали очевидцы.

К приезду автоинспекторов пострадавший уже находился в машине «неотложки». Мужчина был трезв, но не мог толком объяснить, как он попал в аварию.

Судя по следам, «Чайзер» ехал по улице Тихоокеанской в направлении центра города, а потом оказался на трамвайных путях и застрял на них (это подтвердили и свидетели). Рассчитывая вырваться, шофер газовал, но эффекта это не приносило — до определенного момента. Через несколько минут разбитый «Чайзер» уже торчал между деревьев на противоположной обочине.

Черепно-мозговой травмы врачи у мужчины не обнаружили. Автолюбитель оказался в спецприемнике из-за неоплаченного штрафа. Разбитую «Тойоту» эвакуировали на арестплощадку.

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