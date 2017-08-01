«Тойота» хабаровчанина застряла на рельсах, а затем врезалась в дерево

К приезду автоинспекторов пострадавший уже находился в машине «неотложки». Мужчина был трезв, но не мог толком объяснить, как он попал в аварию.

Судя по следам, «Чайзер» ехал по улице Тихоокеанской в направлении центра города, а потом оказался на трамвайных путях и застрял на них (это подтвердили и свидетели). Рассчитывая вырваться, шофер газовал, но эффекта это не приносило — до определенного момента. Через несколько минут разбитый «Чайзер» уже торчал между деревьев на противоположной обочине.