В Волгограде 38-летнюю женщину подозревают в убийстве пенсионера

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, тело пенсионера с девятью ножевыми ранения было обнаружено в гараже. Как выяснили следователи, он проживал с дочерью и зятем. Свой гараж пенсионер оборудовал для «приёма гостей». Он установил там стол со стульями, холодильник, магнитофон, телевизор с видеопроигрывателем и кровать. По словам родственников, он пользовался успехом у женщин, которых периодически приводил в гараж. Отсмотрев записи камер видеонаблюдения, правоохранители установили, что накануне вечером мужчина пришёл в гараж с молодой женщиной, держась с ней за руку.

На одной из видеокассет с записью порнографического характера следователи увидели написанный от руки номер мобильного телефона и имя женщины. Выяснив, кому принадлежит номер, правоохранители отправились сначала к родственникам владелицы сотового телефона, которым показали запись с камер видеонаблюдения. Полицейские убедились, что именно эта женщина попала в объектив. Выяснилось, что в день трагедии она позвонила своей дочери и, сообщив, что убила человека, попросила о встрече, на которую пришла в окровавленном платье.