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12:11 (мск), источник: Калининград.Ru

На улице Горького в Калининграде столкнулись пять автомобилей

На улице Горького произошла авария с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает корреспондент Калининград.Ru с места событий.

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фотографий
7
фотографий

Машины столкнулись возле здания Балтийского центра морского профессионального образования во вторник, 1 августа, около 10:00. Участниками ДТП стали «Хонда», «Ниссан», «Тойота», «Ауди» и «Шкода». По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Точные причины и обстоятельства аварии уточняются. Машины перегородили половину проезжей части на улице Горького.

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