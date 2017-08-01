На улице Горького в Калининграде столкнулись пять автомобилей
На улице Горького произошла авария с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает корреспондент Калининград.Ru с места событий.
На улице Горького произошла авария с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает корреспондент Калининград.Ru с места событий.
Машины столкнулись возле здания Балтийского центра морского профессионального образования во вторник, 1 августа, около 10:00. Участниками ДТП стали «Хонда», «Ниссан», «Тойота», «Ауди» и «Шкода». По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
Точные причины и обстоятельства аварии уточняются. Машины перегородили половину проезжей части на улице Горького.