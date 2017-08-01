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17:22 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Умер пассажир севшего в Ростове самолета из Тбилиси

Пассажир совершившего экстренную посадку в Ростове самолета скончался, сообщает директор по стратегическим коммуникациям Международного аэропорта Ростов-на-Дону Ольга Ладейщикова.

Источник: Аргументы и факты

Как ранее писал «АиФ-Ростов», летевший из Тбилиси в Москву самолет компании S7 совершил вынужденную посадку в донской столице вечером 31 июля. Это произошло из-за плохого самочувствия одного из пассажиров рейса.

По уточнённым данным мужчина умер, несмотря на то, что прибывшие к самолету врачи пытались оказать ему экстренную помощь. Ранее была обнародована информация, что он госпитализирован.

Как сообщают СМИ, 52-летний пассажир был уроженцем Ямало-Ненецкого автономного округа и болел раком четвертой степени. Тело умершего осталось в Ростове, его отдадут родственникам после судебно-медицинской экспертизы.

Согласно данным официального сайта московского аэропорта Домодедово, рейс S7 956, после инцидента вылетел в пункт назначения и приземлился в Москве в 23:11, опоздав почти на три часа.

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