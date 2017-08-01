Умер пассажир севшего в Ростове самолета из Тбилиси

Источник: Аргументы и факты

Как ранее писал «АиФ-Ростов», летевший из Тбилиси в Москву самолет компании S7 совершил вынужденную посадку в донской столице вечером 31 июля. Это произошло из-за плохого самочувствия одного из пассажиров рейса.

По уточнённым данным мужчина умер, несмотря на то, что прибывшие к самолету врачи пытались оказать ему экстренную помощь. Ранее была обнародована информация, что он госпитализирован.

Как сообщают СМИ, 52-летний пассажир был уроженцем Ямало-Ненецкого автономного округа и болел раком четвертой степени. Тело умершего осталось в Ростове, его отдадут родственникам после судебно-медицинской экспертизы.