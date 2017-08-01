Умер пассажир севшего в Ростове самолета из Тбилиси
Пассажир совершившего экстренную посадку в Ростове самолета скончался, сообщает директор по стратегическим коммуникациям Международного аэропорта
Пассажир совершившего экстренную посадку в Ростове самолета скончался, сообщает директор по стратегическим коммуникациям Международного аэропорта
Как ранее писал «АиФ-Ростов», летевший из Тбилиси в Москву самолет компании S7 совершил вынужденную посадку в донской столице вечером 31 июля. Это произошло
По уточнённым данным мужчина умер, несмотря на то, что прибывшие к самолету врачи пытались оказать ему экстренную помощь. Ранее была обнародована информация, что он госпитализирован.
Как сообщают СМИ, 52-летний пассажир был уроженцем
Согласно данным официального сайта московского аэропорта Домодедово, рейс S7 956, после инцидента вылетел в пункт назначения и приземлился в Москве в 23:11, опоздав почти на три часа.