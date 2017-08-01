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15:56 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Стали известны подробности смертельного ДТП, в котором погиб тренер по гандболу

74-летний мужчина выехал на встречку и столкнулся с «МАЗом».

Напомним, автокатастрофа случилась 31 июля в 12:35 на трассе Лабинск-Майкоп. В ДТП насмерть разбился заслуженный тренер по гандболу, директор гандбольного клуба «Динамо-Виктор» и руководитель ставропольской специализированной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва по гандболу Виктор Лавров.

Стало известно, что в районе станицы Ярославской 74-летний Лавров, управляя автомобилем Audi выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «МАЗом», который по инерции, влетел в «ВАЗ 21099».

«В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте, его 66-летний пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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