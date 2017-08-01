Стали известны подробности смертельного ДТП, в котором погиб тренер по гандболу

Напомним, автокатастрофа случилась 31 июля в 12:35 на трассе Лабинск-Майкоп. В ДТП насмерть разбился заслуженный тренер по гандболу, директор гандбольного клуба «Динамо-Виктор» и руководитель ставропольской специализированной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва по гандболу Виктор Лавров.

Стало известно, что в районе станицы Ярославской 74-летний Лавров, управляя автомобилем Audi выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «МАЗом», который по инерции, влетел в «ВАЗ 21099».