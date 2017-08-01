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13:02 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде спор из-за парковочного места завершился стрельбой из «травмата»

В дежурную часть отдела полиции № 2 (Краснооктябрьский район) УМВД России по г. Волгограду поступило сообщение от медиков о госпитализации в больницу 46-летнего местного жителя с множественными огнестрельными ранениями.

Источник: РИАЦ

Впоследствии было установлено, что травмы потерпевший получил во дворе дома по ул. Р. Зорге в результате конфликта. Подозреваемый в совершении этого преступления — 24-летний местный житель, живущий в соседнем доме с потерпевшим — задержан. Мужчина сознался в содеянном.

Как выяснилось, между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт из-за парковочного места. Никто из автомобилистов не захотел уступить удобное место для ночевки транспортного средства и в ходе ссоры подозреваемый достал зарегистрированный травматический пистолет и произвел 6 выстрелов в потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ — «Хулиганство». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Оружие изъято, решается вопрос об аннулировании лицензии.

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