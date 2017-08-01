В Волгограде спор из-за парковочного места завершился стрельбой из «травмата»

Источник: РИАЦ

Впоследствии было установлено, что травмы потерпевший получил во дворе дома по ул. Р. Зорге в результате конфликта. Подозреваемый в совершении этого преступления — 24-летний местный житель, живущий в соседнем доме с потерпевшим — задержан. Мужчина сознался в содеянном.

Как выяснилось, между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт из-за парковочного места. Никто из автомобилистов не захотел уступить удобное место для ночевки транспортного средства и в ходе ссоры подозреваемый достал зарегистрированный травматический пистолет и произвел 6 выстрелов в потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ — «Хулиганство». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.