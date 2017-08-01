Пьяный полицейский стал виновником смертельного ДТП на Кубани

Новокубанский следственный отдел СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Мужчина подозревается в нарушении ПДД и эксплуатации транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, повлекшей по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, вечером 13 июня сотрудник полиции, управляя личным автомобилем Hyundai Elantra, направлялся из станицы Отрадной в сторону города Армавира. Не справившись с управлением, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-217030 под управлением 34-летнего мужчины. В результате столкновения отечественный автомобиль съехал с трассы и перевернулся, — водитель получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. Согласно данным проведенного медицинского освидетельствования, у сотрудника полиции выявлено наличие алкоголя в организме, сообщают в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.