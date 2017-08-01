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15:14 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Пьяный полицейский стал виновником смертельного ДТП на Кубани

В Отрадненском районе Краснодарского края ведется следствие по факту аварии со смертельным исходом.

Источник: ГТРК «Кубань»

Новокубанский следственный отдел СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Мужчина подозревается в нарушении ПДД и эксплуатации транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, повлекшей по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, вечером 13 июня сотрудник полиции, управляя личным автомобилем Hyundai Elantra, направлялся из станицы Отрадной в сторону города Армавира. Не справившись с управлением, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-217030 под управлением 34-летнего мужчины. В результате столкновения отечественный автомобиль съехал с трассы и перевернулся, — водитель получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. Согласно данным проведенного медицинского освидетельствования, у сотрудника полиции выявлено наличие алкоголя в организме, сообщают в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следствие устанавливает все обстоятельства, расследование уголовного дела продолжается.

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