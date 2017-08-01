Два подпольных игорных клуба закрыли в Автозаводском районе
Во время проверки было изъято 15 жестких дисков и системных блоков.
Во время проверки было изъято 15 жестких дисков и системных блоков.
Нижний Новгород, 1 августа —
В помещениях, расположенных в домах № 21 г и 28/1, работали два незаконных казино. В помещениях находилось игровое оборудование, всего было изъято 15 жестких дисков и системных блоков.
Прокуратура направила в следственные органы СУ СК РФ по Нижегородской области материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.