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12:43 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Два подпольных игорных клуба закрыли в Автозаводском районе

Во время проверки было изъято 15 жестких дисков и системных блоков.

Нижний Новгород, 1 августа — АиФ-НН. Два подпольных игорных клуба закрыли на улице Южное шоссе в Автозаводском районе, сообщает прокуратура Нижегородской области.

В помещениях, расположенных в домах № 21 г и 28/1, работали два незаконных казино. В помещениях находилось игровое оборудование, всего было изъято 15 жестких дисков и системных блоков.

Прокуратура направила в следственные органы СУ СК РФ по Нижегородской области материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

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