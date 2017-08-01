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12:46 (мск), источник: БЕЛТА

Четыре россиянина и белорус подозреваются в кражах из минских офисов около $14 тыс. и Br22 тыс

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре россиянина и белорус подозреваются в кражах из минских офисов около $14 тыс. и Br22 тыс. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Подразделения управления Следственного комитета по городу Минску расследуют уголовные дела о хищении с мая по конец июля денег из офисов частных фирм.

По подозрению в хищениях оперативники столичного уголовного розыска при поддержке сотрудников спецподразделения «Алмаз» задержали группу россиян (четыре человека в возрасте от 35 до 50 лет), а также гражданина Беларуси — жителя Москвы. Белорус выполнял роль водителя и своеобразного гида по улицам Минска. По данным следствия, за свою работу мужчина получал вознаграждение.

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Злоумышленники взламывали двери или окна офисов, а после этого вскрывали сейфы и забирали оттуда деньги. Первое преступление было совершено 30 мая в административном здании по ул. Стебенева, куда мужчины проникли, повредив оконную раму и взломав входные двери. Также металлическим предметом они ударили по голове сторожа и связали его. Из сейфов было похищено более $7 тыс.

Примерно через две недели на той же улице из офисных помещений было украдено Br22 тыс. В ночь с 26 на 27 июля аналогичным образом эта преступная группа похитила более $5 тыс. из офисных помещений административного здания на ул. Бабушкина.

Следователи совместно с оперативными службами вели скрупулезную работу по розыску подозреваемых. На днях они были задержаны с поличным после совершения очередного налета по ул. Карвата в Минске, где из офисных помещений похитили более $1,8 тыс. При осмотре автомобиля, котором пользовались злоумышленники, были обнаружены похищенные деньги, а также одежда, в которой совершались кражи.

В настоящее время подозреваемые проверяются на причастность к аналогичным преступлениям в иных регионах страны, в том числе Могилевской области.

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