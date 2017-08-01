Пропавших школьников ищут в Каменском районе

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, 31 июля мальчик 2006 года рождения и девочка 2004 года рождения вышли из дома и не вернулись.

Приметы Даниила Костина: 11−13 лет, рост 150−155 см, среднего телосложения, темные волосы, короткая стрижка, карие глаза.

В день исчезновения школьник был одет в черную футболку с коротким рукавом с белой надписью, синие джинсовые шорты и желтые сланцы.

Приметы Анны Серовой: 13 лет, рост 158 см, среднего телосложения, волосы русые с рыжим оттенком, стрижка каре.

Была одета в джинсовый синий комбинезон-шорты, зеленую майку и черные туфли-балетки.