Пропавших школьников ищут в Каменском районе
Пропавших школьников Даниила Костина и Анну Серову ищут полицейские в Каменском районе Ростовской области.
Пропавших школьников Даниила Костина и Анну Серову ищут полицейские в Каменском районе Ростовской области.
Как сообщает
Приметы Даниила Костина: 11−13 лет, рост 150−155 см, среднего телосложения, темные волосы, короткая стрижка, карие глаза.
В день исчезновения школьник был одет в черную футболку с коротким рукавом с белой надписью, синие джинсовые шорты и желтые сланцы.
Приметы Анны Серовой: 13 лет, рост 158 см, среднего телосложения, волосы русые с рыжим оттенком, стрижка каре.
Была одета в джинсовый синий
Всех, кому