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13:04 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пропавших школьников ищут в Каменском районе

Пропавших школьников Даниила Костина и Анну Серову ищут полицейские в Каменском районе Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, 31 июля мальчик 2006 года рождения и девочка 2004 года рождения вышли из дома и не вернулись.

Приметы Даниила Костина: 11−13 лет, рост 150−155 см, среднего телосложения, темные волосы, короткая стрижка, карие глаза.

В день исчезновения школьник был одет в черную футболку с коротким рукавом с белой надписью, синие джинсовые шорты и желтые сланцы.

Приметы Анны Серовой: 13 лет, рост 158 см, среднего телосложения, волосы русые с рыжим оттенком, стрижка каре.

Была одета в джинсовый синий комбинезон-шорты, зеленую майку и черные туфли-балетки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних, просят позвонить в полицию: 8−86365−7−28−31, 02 (дежурная часть), 8−86365−7−23−59 (уголовный розыск).

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