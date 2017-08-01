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15:16 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Кайбицком районе пьяный нарушитель протаранил авто полицейских, уходя от погони

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Кайбицком районе Татарстана пьяный водитель на автомобиле «ВАЗ-2104» пытался скрыться от полицейских, игнорировал их требования остановиться и протаранил одну из служебных машин, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

31 июля на территории деревни Карнаухово экипаж полиции обнаружил авто, водитель которого, увидев полицейских, попытался скрыться. Злоумышленник игнорировал требования полицейских об остановке и продолжил движение, создавая аварийную ситуацию на дороге. Полицейские предприняли попытку остановить нарушителя, заблокировав движение, однако водитель умышленно протаранил служебный автомобиль и продолжил движение. Сотрудник полиции произвел два предупредительных выстрела в воздух и шесть по колесам авто нарушителя. После повреждения заднего левого колеса водитель остановился и был задержан.

Им оказался ранее судимый 28-летний житель города Канаш Чувашской Республики, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Помимо него в салоне авто находился пьяный 22-летний пассажир.

По данному факту составлены протоколы по статьям «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования» и «Оставление места ДТП». Нарушитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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