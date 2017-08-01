В Кайбицком районе пьяный нарушитель протаранил авто полицейских, уходя от погони

31 июля на территории деревни Карнаухово экипаж полиции обнаружил авто, водитель которого, увидев полицейских, попытался скрыться. Злоумышленник игнорировал требования полицейских об остановке и продолжил движение, создавая аварийную ситуацию на дороге. Полицейские предприняли попытку остановить нарушителя, заблокировав движение, однако водитель умышленно протаранил служебный автомобиль и продолжил движение. Сотрудник полиции произвел два предупредительных выстрела в воздух и шесть по колесам авто нарушителя. После повреждения заднего левого колеса водитель остановился и был задержан.