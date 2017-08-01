Метро «Маяковская» закрыто из-за подозрительного предмета
Станция «Маяковская» и переход на «Площадь Восстания» временно не доступны для пассажиров петербургской подземки днём 1 августа.
Станция «Маяковская» и переход на «Площадь Восстания» временно не доступны для пассажиров петербургской подземки днём 1 августа.
Как сообщили в
Пока потенциально опасную находку осматривают специалисты, пассажиры не могут перейти с зелёной линии на «Площадь Восстания». Поезда проезжают «Маяковскую» без остановки.