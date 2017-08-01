Закрытие свалки под Чеховым привело к мусорному коллапсу в Подмосковье

Мусор в оврагах

В Чеховском районе Подмосковья мусорный коллапс. Единственная в районе свалка закрыта по решению суда. На других полигонах региона проходят обыски.

26 июля за нарушения природоохранного законодательства суд приостановил деятельность полигона «Кулаковский» в деревне Манухино на 15 дней. Совсем закрыть эту единственную в Чеховском районе свалку региональные власти планируют к 1 сентября.

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«Это сложное решение, на которое мы идем по требованию жителям и велению времени», — заявил губернатор Андрей Воробьев во время встречи с жителями области.

Свалка в Манухино ежедневно принимала 200 мусоровозов. Ближайший к ней полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Лесная» находится в Серпуховском районе, но его руководство отказалось работать с отходами из Чехова. Против выступают и местные чиновники.

«Мусоропоток на “Лесную” и в былые годы был огромный, а в последнее время, в связи с закрытием в ближайших районах нескольких свалок, он увеличился в разы», — рассказал РБК глава администрации Серпуховского района Александр Шестун.

У полигона ежедневно многокилометровые очереди мусоровозов, некоторые из них, не желая ждать, скидывают мусор в лес и овраги. Александр Шестун Глава администрации Серпуховского района

Другой близлежащий от Чехова полигон «Малинки» еще не открыт после реконструкции. Он находится на территории Новой Москвы, ранее входившей в состав Подольского района.

«Это очень крупный полигон, его территория больше 100 Га. Но он пока не может пройти необходимую экспертизу, поскольку законодательство запрещает строительство полигонов в городской черте», — рассказал РБК представитель Минэкологии Московской области.

Жители Чеховского района рассказывают в соцсетях, что сваливать мусор уже некуда — вокруг баков навалено огромное количество забитых коммунальными отходами мешков.

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Начальник управления ЖКХ Чеховского района Андрей Ляхомский заявил РБК, что местные власти оказались не готовы решить мусорную проблему в авральном порядке. И рассчитывают в этом на помощь областного правительства.

Советник министра экологии Московской области Мария Камкова выразила надежду, что решить этот вопрос удастся в ближайшие дни. По крайней мере, переговоры о приеме мусора из Чеховского района с другими полигонами идут.

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Обыски на свалках

Обсуждается и схема изменения потоков мусора, который сейчас идет на полигон «Царево» в Пушкинском районе. Он принимает ТБО из Пушкинского района, Ивантеевки, Королева и Москвы, и по решению региональных властей будет закрыт до 1 октября, рассказал РБК заместитель главы Пушкинского района Михаил Заверняев.

«Никаких юридических оснований для досрочного расторжения договора аренды земли у властей нет», — рассказал РБК представитель фирмы «Экопром», которая эксплуатирует полигон «Царево».

Поэтому нас пытаются запугать, говорят, если мы добровольно не согласимся, то для нас этот процесс будет больным и мучительным. Представитель фирмы “Экопром”

Именно с попыткой давления в «Экомпроме» связывают недавний визит в офис компании сотрудников правоохранительных органов, которые проводили обыск и выемку документов. Впрочем, советник министра экологии Московской области с такой оценкой не согласна.

Она говорит, что проверки проходят в рамках поручения президента по результатам его «Прямой линии» 15 июня, когда жители подмосковной Балашихи, живущие рядом со свалкой Кучино, рассказали в прямом эфире федеральных каналов о том, что постоянно мучаются из-за такого соседства. «Все полигоны в регионе должны готовиться к таким проверкам», — считает Мария Камкова.

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Как удалось выяснить РБК, 27 июля обыски прошли и на полигоне «Тимохово». По словам Юрия Шальнова, главного инженера эксплуатирующей организации, сотрудники ОБЭП при поддержке ОМОНа весь день работали и в офисе компании, и на самом полигоне.

«Причину своих действий они нам не объяснили, сославшись на оперативную информацию о якобы совершенном на нашем предприятии преступлении», — рассказал РБК Юрий Шальнов.

Собеседник отметил, что были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности и компьютеры, при этом работа полигона была парализована.

Наши активисты насчитали 240 мусоровозов, которые, не дождавшись выгрузки на “Тимохово”, развернулись и уехали. Домой они вернулись пустыми, значит, выкинули мусор в канавах. Элмурод Расулмухамедов Первый заместитель председателя Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы