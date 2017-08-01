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13:23 (мск), источник: РИА Новости

В Челябинске завели дело против врачей, не заметивших аппендицит у ребенка

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Следователи в Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности врачей, не заметивших аппендицит у 11-летней девочки, сообщила пресс-служба СУСК по региону.

Источник: РИА Новости

Ранее проверить ситуацию с ребенком поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«В следственные органы … с заявлением о ненадлежащем оказании медицинской помощи 11-летней девочке в Городской клинической больнице № 9 Челябинска обратилась родственница девочки. По результатам проверки заявления принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)», говорится в сообщении.

Как уточняет СК, изначально у ребенка были выявлены признаки инфекционного заболевания, она была госпитализирована. Позже выяснилось, что у девочки острый аппендицит, который в результате несвоевременного выявления вызвал осложнения в виде перитонита, отмечают следователи.

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