Скандал с ортопедической обувью для инвалидов перерос в уголовное дело

Челябинские следователи возбудили уголовное дело о хищении бюджетных средств при исполнении государственного контракта на изготовление ортопедической обуви инвалидам, сообщила и.о. старшего помощника прокурора области Наталья Белозёрова.

Поводом к этому стала внеплановая проверка министерства социальных отношений Челябинской области, которую организовало Главное контрольное управление региона. Оказалось, что в 2015—2016 годах сотрудники ФГУП «Челябинское протезно-ортопедическое предприятие» предоставили в министерство подложные документы, подтверждающие изготовление и поставку сложной ортопедической обуви. Её стоимость якобы составила свыше 39 млн рублей.

«Согласно экспертизам, изготовленная и выданная гражданам обувь не является сложной ортопедической. Стоимость одной пары в среднем завышена на 8,9 тыс. рублей. Так как в рамках исполнения государственных контрактов требовалось изготовить сложную ортопедическую обувь и обувь на протез в количестве 3 386 пар, речь идёт о сумме в 30,1 млн рублей», — уточнила Белозёрова.

Фактическая цена пары такой обуви варьировалась от 1 067 до 2 678 рублей. Но по документам, которые руководство Челябинского протезно-ортопедического предприятия подавало в минсоц, она составляла от 10 956 до 11 365 рублей.

Ход расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения), контролирует прокуратура области.