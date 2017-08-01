В Омске подросток на «шестерке» удирал от полиции по встречке
Сотрудников Госавтоинспекции привлекло отсутствие номерных знаков на автомобиле.
Сотрудников Госавтоинспекции привлекло отсутствие номерных знаков на автомобиле.
Ночью 31 июля, на магистралях Левобережья рассекал ВАЗ-2106. На перекрестке улиц 70 лет Октября и 3-й Енисейской сотрудники ДПС обратили внимание на «шестерку» у которой отсутствовали номера.
Полицейские потребовали водителя прижаться к обочине, но вместо этого автомобиль начал набирать скорость. Во время погони водитель неоднократно нарушал правила движения и даже ехал по встречке. Госавтоинспекторы смогли заблокировать движение и остановить машину только в частном секторе на улице 22-го Декабря.
За рулем ВАЗ-2106 был 17-летний парень, который проживает в
На 17-летнего правонарушителя составили 5 административных материалов.