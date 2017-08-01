В Омске подросток на «шестерке» удирал от полиции по встречке

Ночью 31 июля, на магистралях Левобережья рассекал ВАЗ-2106. На перекрестке улиц 70 лет Октября и 3-й Енисейской сотрудники ДПС обратили внимание на «шестерку» у которой отсутствовали номера.

Полицейские потребовали водителя прижаться к обочине, но вместо этого автомобиль начал набирать скорость. Во время погони водитель неоднократно нарушал правила движения и даже ехал по встречке. Госавтоинспекторы смогли заблокировать движение и остановить машину только в частном секторе на улице 22-го Декабря.

За рулем ВАЗ-2106 был 17-летний парень, который проживает в Русско-Полянском районе. Подростка доставили в полицию, а автомобиль на штрафстоянку.