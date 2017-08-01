Сильный ветер оставил без света жителей Красноуфимска
В Красноуфимске без света до сих пор остаются 28 домов: накануне сильный ветер повредил несколько линий электропередач.
В Красноуфимске без света до сих пор остаются 28 домов: накануне сильный ветер повредил несколько линий электропередач.
Ураган повалил деревья, снес крышу со строящегося дома. Без электричества вечером остались несколько сотен домов, но буквально через несколько часов для части жилищ подачу энергии удалось восстановить.
Ремонтные работы в городе сейчас продолжаются. Рабочие монтируют новые опоры, дать энергию во все дома коммунальщики планируют к 19 часам.
В ближайшие дни, предупреждают синоптики и спасатели, непогода может сохраниться, в области вероятен сильный порывистый ветер.