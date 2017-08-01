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13:43 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Сильный ветер оставил без света жителей Красноуфимска

В Красноуфимске без света до сих пор остаются 28 домов: накануне сильный ветер повредил несколько линий электропередач.

Источник: Вести - Екатеринбург

Ураган повалил деревья, снес крышу со строящегося дома. Без электричества вечером остались несколько сотен домов, но буквально через несколько часов для части жилищ подачу энергии удалось восстановить.

Ремонтные работы в городе сейчас продолжаются. Рабочие монтируют новые опоры, дать энергию во все дома коммунальщики планируют к 19 часам.

В ближайшие дни, предупреждают синоптики и спасатели, непогода может сохраниться, в области вероятен сильный порывистый ветер.

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