В Башкирии в реке Стерля найден труп мужчины

На место выехали десять спасателей и четыре спецмашины. В реке Стерля около села Новая Отрадовка в Стерлитамакском районе был найден труп мужчины.

«Сотрудники Аварийно-спасательной службы Стерлитамака извлекли тело утонувшего мужчины, 1957 года рождения. По предварительным данным, причиной его гибели стало купание в необорудованном месте», — сообщила агентству «Башинформ» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по РБ Елена Мавлютова.