За взрывчатку на «Маяковской» приняли радиоприёмник
Взрывотехники ОМОНа проверили и признали безопасным переносное устройство, которое временно остановило работу центральной станции зелёной линии петербургского метро днём 1 августа.
Взрывотехники ОМОНа проверили и признали безопасным переносное устройство, которое временно остановило работу центральной станции зелёной линии петербургского метро днём 1 августа.
Как сообщили в
По данным «Фонтанки», переполох,
Спецслужбы осматривали насторожившую горожан технику почти сорок минут, всё это время поезда проезжали мимо станции.