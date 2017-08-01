Вблизи Молдовы произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в районе румынской Вранче. Его почувствовали даже в Бухаресте.
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в районе румынской Вранче. Его почувствовали даже в Бухаресте.
Подземные толчки зафиксировали в 13.27. Очаг землетрясения залегал на глубине 96,9 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.