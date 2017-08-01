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13:43 (мск), источник: Publika.md

Вблизи Молдовы произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в районе румынской Вранче. Его почувствовали даже в Бухаресте.

Источник: Publika.md

Подземные толчки зафиксировали в 13.27. Очаг землетрясения залегал на глубине 96,9 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

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