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13:53 (мск), источник: Tengrinews

24-летняя казахстанка пропала в Бахрейне

24-летняя казахстанка пропала в Бахрейне, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Родители девушки обратились в МИД Казахстана с просьбой в содействии в поиске их единственной дочери Тагины Хайтметовой, которая 27 июля этого года вылетела из Астаны за рубеж. 27 июля девушка не вернулась домой с работы. В этот день родители Тагины узнали, что она вылетела из Астаны в Дубаи, а оттуда направилась в Бахрейн.

«В аэропорту Астаны в пограничной службе мне сказали, что она вылетела в Дубаи. (…) На следующий день вечером 28 июля она написала нам сообщение и сказала, что она нашла работу, работает в отеле горничной. Я сразу сказала ей, чтобы она возвращалась назад домой. Она, когда прилетела в Бахрейн, скинула мне фотографию и видео комнаты, где она устроилась. Но по видео видно, что она чем-то напугана. На следующий день она опять написала, что вышла на работу, сотку с собой не разрешают брать. Обещала написать. И все, с 29 июля нет ни звонка, ни сообщений. И звонки к ней не доходят», — рассказала мама Тагины Хайтметовой — Матлюба Ханжанова.

Женщина сообщила, что просила дочь вернуться назад и готова оплатить все расходы, связанные с поездкой в Бахрейн, но после этого девушка перестала выходить на связь.

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