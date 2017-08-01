24-летняя казахстанка пропала в Бахрейне

Родители девушки обратились в МИД Казахстана с просьбой в содействии в поиске их единственной дочери Тагины Хайтметовой, которая 27 июля этого года вылетела из Астаны за рубеж. 27 июля девушка не вернулась домой с работы. В этот день родители Тагины узнали, что она вылетела из Астаны в Дубаи, а оттуда направилась в Бахрейн.

«В аэропорту Астаны в пограничной службе мне сказали, что она вылетела в Дубаи. (…) На следующий день вечером 28 июля она написала нам сообщение и сказала, что она нашла работу, работает в отеле горничной. Я сразу сказала ей, чтобы она возвращалась назад домой. Она, когда прилетела в Бахрейн, скинула мне фотографию и видео комнаты, где она устроилась. Но по видео видно, что она чем-то напугана. На следующий день она опять написала, что вышла на работу, сотку с собой не разрешают брать. Обещала написать. И все, с 29 июля нет ни звонка, ни сообщений. И звонки к ней не доходят», — рассказала мама Тагины Хайтметовой — Матлюба Ханжанова.