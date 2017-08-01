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14:11 (мск), источник: "Российская газета"

В Сочи сгорели десять торговых павильонов строительного рынка

В Сочи на территории строительного рынка вспыхнул пожар, в результате успело выгореть десять торговых павильонов. Об этом во вторник сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

— Сообщение о пожаре поступило в 12.19. На место происшествия направили 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. Ликвидировать огонь удалось почти через час, — рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, площадь горения составила 150 квадратных метров. погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

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