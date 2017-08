Дело заведено на полицейского, сбившего насмерть мужчину в Талгаре

?28.07.17года в Талгаре произошло ДТП с участием патрульной машины с гос.номер 922 КР 05. ДТП произошло по ул.Кунаева напротив дома 147. За рулем находился сотрудник Талгарского РУВД Тулегенов Еламан Гущин Евгений возвращался домой после работы в пределах от 22:00 до 22:30 до дома оставалось совсем немного времени, в тот момент когда он начал переходить ул. Кунаева на него и был совершен наезд. Патрульная машина двигалась со стороны автостнации на очень большой скорости. Пока ехала скорая, которую вызвали очевидцы, не полиция, он истекал кровью. В итоге на утро он скончался в реанимации

