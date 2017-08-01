Дело заведено на полицейского, сбившего насмерть мужчину в Талгаре
Против полицейского, допустившего смертельный наезд на пешехода, начато уголовное расследование в Алматинской области.
Против полицейского, допустившего смертельный наезд на пешехода, начато уголовное расследование в Алматинской области.
АСТАНА, 1 авг — Sputnik. Полицейский Талгара на патрульной машине насмерть сбил молодого парня, возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
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За рулем находился сотрудник Талгарского РУВД Еламан Тулегенов. Полицейское авто сбило жителя города Евгения Гущина, когда он в одиннадцатом часу вечера переходил улицу, возвращаясь домой с работы.
«Патрульная машина двигалась со стороны автостанции на очень большой скорости. Пока ехала скорая, которую вызвали очевидцы, не полиция, он истекал кровью. В итоге на утро он скончался в реанимации», — говорится в подписи к фотографии из паблика. При этом не отмечается, переходил ли мужчина дорогу по пешеходному переходу, на светофоре или же в неположенном месте.
Факт ДТП с участием полицейского подтвердили в ДВД Алматинской области.
В настоящее время по факту
Водителю служебного авто, совершившему смертельный наезд, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.