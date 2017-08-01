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15:41 (мск), источник: "Российская газета"

В Татарстане из колонии досрочно освободят вора в законе Пецо

Криминальный авторитет Резо Бухникашвили, известный по прозвищу Пецо, будет досрочно освобожден из колонии строгого режима в Казани из-за тяжелого заболевания.

Решение об этом принял Верховный суд Татарстана, рассмотревший апелляцию прокурора на постановление об освобождении 65-летнего Бухникашвили по состоянию здоровья. Его в июне этого года принял Приволжский райсуд столицы РТ.

Как сообщила «РГ» помощник председателя ВС Татарстана Наталья Лосева, решение суда первой инстанции было оставлено без изменений, сегодня оно вступило в силу.

Летом 2015 года Мосгорсуд после вердикта присяжных приговорил Резо Бухникашвили к 22 года лишения свободы. Он был осужден по четырем статьям УК РФ: «Бандитизм», «Разбой», «Незаконный оборот оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудника полиции».

Авторитет был задержан в декабре 2013 года после разбойного нападения на квартиру в доме на Комсомольском проспекте российской столицы. По материалам следствия, Пецо вместе с подельниками открыли стрельбу по прибывшим на место полицейским и ранили двоих из них. Ответным огнем стражи порядка нейтрализовали преступников.

Документы, свидетельствующие о наличии у Бухникашвили неизлечимого заболевания, являющегося основанием для досрочного освобождения, были переданы в суд в начале июня этого года. В колонии криминальный авторитет должен был находиться до 2035 года.

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