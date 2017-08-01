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14:29 (мск), источник: Sputnik.by

Удар молнии: подробности трагедии на Браславских озерах и советы МЧС

Официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо сообщила радио Sputnik Беларусь подробности гибели минчанки от удара молнии на Браславских озерах и рассказала о правилах безопасного поведения во время грозы.

Источник: Sputnik.by

Информация о поражении женщины разрядом молнии около деревни Кезики Плюсского сельсовета Браславского района поступила спасателям 31 июля в 16−45. Жертвой стала 39-летняя жительница Минска, вместе с другими семьями отдыхавшая на территории Национального парка «Браславские озера».

«На берегу озера Струсто несколько семей из Минска после купания зашли в беседку, но начался сильный ветер, и отдыхающие направились в палатку, понимая, что пойдет дождь. В то время, когда две женщины проходили возле высокой сосны, ударила молния», — сообщила Фандо.

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Как рассказали очевидцы трагедии, верхняя часть молнии ударила в макушку сосны, а нижняя часть — в спину 39-летней женщины. Она упала, и на ней загорелась одежда. Молния коснулась еще одной женщины, шедшей следом. Друзья постарались оказать помощь, но удалось спасти только вторую женщину.

Собеседница Sputnik Беларусь также поделилась рекомендациями о том, как следует себя вести, чтобы не оказаться жертвой ненастья.

В частности, если вы оказались в лесу, нужно держаться подальше от высоких отдельно стоящих деревьев и не располагаться у костра, так как столб горячего воздуха является проводником электричества.

«Чаще всего молния ударяет в дубы, тополя и вязы, реже всего — в березу и клен. Устройтесь между низкорослыми деревьями с густыми кронами. Сидеть лучше в так называемой «позе эмбриона», — сообщила Фандо.

Кроме того, нужно обратить внимание, чтобы рядом не было расщепленных деревьев, ранее пораженных грозой. Это говорит о том, что грунт на данном участке имеет высокую электропроводность.

«Также если гроза застала вас на водоеме, необходимо выйти из воды и отойти как можно дальше от берега. Рыбалку во время грозы нужно прекратить, так как снасти являются проводником для электричества», — отметила собеседница.

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